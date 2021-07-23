В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Росавиация: чартеры допустят на курорты Египта после разрешения оперштаба

Говорит Москва
19 минут назад

Росавиация: чартеры допустят на курорты Египта после разрешения оперштаба. Комиссия по этому вопросу сформирована из представителей Минтранса, Минэкономразвития, ФАС, Ространснадзора, Росавиации и Ростуризма, рассказали газете «Известия».

19 июля стало известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта не выдало российским авиакомпаниям разрешение на выполнение международных рейсов в Египет.

"Турцию обратно закроют?": россияне об открытии Египта

В соответствии с приказом ведомства, пассажирские перевозки из Москвы, Петербурга и других регионов страны в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планировали осуществлять авиаперевозчики «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Azur Air, «Якутия», S7, iFly, «ИрАэро», «Азимут» и NordStar. Заявки подала 231 компания.

Общество,Видео,Уральские авиалинии,АК S7,Минтранс РФ,Ространснадзор,Ростуризм,Минэкономразвития,ФАС,Росавиация,газета "Известия",Египет,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители