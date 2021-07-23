Росавиация: чартеры допустят на курорты Египта после разрешения оперштаба. Комиссия по этому вопросу сформирована из представителей Минтранса, Минэкономразвития, ФАС, Ространснадзора, Росавиации и Ростуризма, рассказали газете «Известия».
19 июля стало известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта не выдало российским авиакомпаниям разрешение на выполнение международных рейсов в Египет.
В соответствии с приказом ведомства, пассажирские перевозки из Москвы, Петербурга и других регионов страны в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планировали осуществлять авиаперевозчики «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Azur Air, «Якутия», S7, iFly, «ИрАэро», «Азимут» и NordStar. Заявки подала 231 компания.