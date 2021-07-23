Росавиация: чартеры допустят на курорты Египта после разрешения оперштаба. Комиссия по этому вопросу сформирована из представителей Минтранса, Минэкономразвития, ФАС, Ространснадзора, Росавиации и Ростуризма, рассказали газете «Известия».

19 июля стало известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта не выдало российским авиакомпаниям разрешение на выполнение международных рейсов в Египет.