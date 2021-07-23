Осенью этого года 2 350 пациентов с рассеянным склерозом и 169 с гемофилией могут остаться без жизненно необходимых лекарств.

По данным Всероссийского союза пациентов (ВСП), дефицит бюджета программы высокозатратных нозологий, в рамках которой закупаются препараты, составляет 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

Речь идет о препаратах окрелизумаб и эмицизумаб. Первый может закончиться в период с сентября по ноябрь, а второй – в августе. В ВСП со ссылкой на сайт госзакупок отметили, что почти на всю сумму, выделенную на 2021 год (64,3 миллиарда рублей), заключены контракты на поставку лекарств. При этом в организации считают, что даже если препараты поступят в ближайшее время, пациентам все равно придется ждать из-за долгого процесса постановки лекарств на учет.

В связи со сложившейся ситуацией представители ВСП направили в Минздрав, Минфин и Совет Федерации письма с призывом обратить внимание на проблему и принять соответствующие меры. Между тем в Минздраве подтвердили получение обращения, отметив, что оно будет рассмотрено.

В конце июня в Россию поступила первая партия препарата "Онкаспар", предназначенного для оказания экстренной медицинской помощи детям с острым лимфобластным лейкозом. 1 395 упаковок лекарства распределили между 70 медучреждениями страны.