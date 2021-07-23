Сафронов рассказал о методах ФСБ в делах о шпионаже

Находящийся под следствием советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов написал в «Лефортово» статью о методах работы следствия по делам о шпионаже и госизмене. Текст публикуют «Ведомости».

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По словам Сафронова, единовременно в «разработке» у 1-го отдела СУ ФСБ, который занимается подобными делами, находятся не менее 50-70 человек, а работа над каждым из них может идти до пяти лет.

При этом подозреваемый фактически лишен возможности как-то защищаться: интересы большинства из них представляют адвокаты по назначению.

«Де-юре это должны быть полноценные адвокаты, которые должны оказывать достаточную юридическую поддержу. Де-факто это люди, которые с первых слов описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения. Иными словами, не только признать вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме, но и помочь следствию изобличить соучастников преступления», — пишет Сафронов.

Он описывает стандартный портрет идеального обвиняемого в этих преступлениях. Это, как правило, мужчина или женщина старше пятидесяти, с высшим образованием, доступом к гостайне и контактом с иностранцами. Именно таких людей, например ученых, проще всего убедить заключить сделку со следствием.

Изоляция от внешнего мира ломает человека и коверкает его психику, пишет Сафронов.

«Оказавшись один на один с собой и своими мыслями, человек начинает верить во что угодно. В том числе — что он, возможно, действительно шпион, предатель родины».

По мнению Сафронова, следователям важно, чтобы конвейер таких дел не останавливался, а потому в России растут шпионские дела — «проще брать своих, чтобы другие боялись».