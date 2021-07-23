В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Иван Сафронов рассказал о методах ФСБ в делах о шпионаже

BFM.RUиещё 5
35 минут назад

Находящийся под следствием советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов написал в «Лефортово» статью о методах работы следствия по делам о шпионаже и госизмене. Текст публикуют «Ведомости».

Сафронов рассказал о методах ФСБ в делах о шпионаже
Фото: ТАССТАСС

По словам Сафронова, единовременно в «разработке» у 1-го отдела СУ ФСБ, который занимается подобными делами, находятся не менее 50-70 человек, а работа над каждым из них может идти до пяти лет.

При этом подозреваемый фактически лишен возможности как-то защищаться: интересы большинства из них представляют адвокаты по назначению.

«Де-юре это должны быть полноценные адвокаты, которые должны оказывать достаточную юридическую поддержу. Де-факто это люди, которые с первых слов описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения. Иными словами, не только признать вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме, но и помочь следствию изобличить соучастников преступления», — пишет Сафронов.

Он описывает стандартный портрет идеального обвиняемого в этих преступлениях. Это, как правило, мужчина или женщина старше пятидесяти, с высшим образованием, доступом к гостайне и контактом с иностранцами. Именно таких людей, например ученых, проще всего убедить заключить сделку со следствием.

Иван Сафронов заявил, что не пойдет на сделку со следствием

Изоляция от внешнего мира ломает человека и коверкает его психику, пишет Сафронов.

«Оказавшись один на один с собой и своими мыслями, человек начинает верить во что угодно. В том числе — что он, возможно, действительно шпион, предатель родины».

По мнению Сафронова, следователям важно, чтобы конвейер таких дел не останавливался, а потому в России растут шпионские дела — «проще брать своих, чтобы другие боялись».

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по подозрению в государственной измене, сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».

Общество,Иван Сафронов,СИЗО "Лефортово",Роскосмос,ФСБ,Ведомости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители