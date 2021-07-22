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Москвичам дали советы по безопасному отдыху на природе

Мослента
1 час назад

В Роспотребнадзоре дали рекомендации о том, как организовать безопасный и комфортный отдых на природе с детьми. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Москвичам дали советы по безопасному отдыху на природе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, горожанам посоветовали заранее спланировать маршрут и выбирать для летнего сезона леса и рощи. Также специалисты советуют смотреть прогноз погоды, чтобы не попасть под дождь и не замерзнуть ночью в палатке.

Помимо этого, важно накануне поездки выяснить, есть ли неподалеку от поставленного маршрута источники воды и какого они качества. Детям лучше всего давать кипяченую или бутилированную питьевую воду. Вдобавок малыши должны быть в закрытой одежде и обуви и с головными уборами.

Ранее в Подмосковье мужчина получил серьезные травмы во время катания на квадроцикле. Он катался на вездеходе и внезапно задел металлические лески, натянутые между деревьев, одна из которых срикошетила водителю в лицо, сорвала защитный шлем, разрезала щеку, сломала челюсть и вырвала пять зубов.

Общество,Роспотребнадзор,
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