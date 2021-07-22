Тысячи гастарбайтеров застряли в Абхазии из-за ограничений в России

В Абхазии находятся порядка 3 тыс. гастарбайтеров, которые из-за коронавирусных ограничений, введенных в России на въезд в страну, не могут попасть к себе на родину. Об этом рассказал руководитель государственной миграционной службы республики (ГМС) Рамин Габлая в ходе встречи с премьером Абхазии Александром Анквабом, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, иностранные граждане в основном приехали в Абхазию из Таджикистана и Узбекистана.

Габлая также предложил рассмотреть возможность ограничить для иностранных граждан осуществление трудовой деятельности на территории Абхазии «с подтвержденным диагнозом гепатита В, С и, особенно, при ВИЧ-инфекции».

Глава миграционной службы отметил, что выдворение иностранцев назначается судами в Абхазии только в случае совершения ими административных правонарушений, из-за чего эта процедура становится неисполнима.