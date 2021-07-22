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В РПЦ не поддержали отмену штампов о регистрации брака в паспортах

Деловая газета "Взгляд"
26 минут назад

Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) призвал не отменять обязательные отметки о наличии детей и заключении брака в паспорте.

В РПЦ выступили против отмену штампов в паспортах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В России важным символическим актом является штамп в паспорте при регистрации брака... Лучше бы отказаться от этого нововведения», – написал он в своем Telegram-канале.

Епископ считает, что возложение человеком на себя обязательств, которые существенно меняют жизнь, как правило, сопровождается определенными символическими актами.

«Данные действия психологически закрепляют осознание ответственности и служат публичной декларацией готовности ее нести... Наверное, инициаторам ухода от этой практики представляется, что это мало что изменит. Но на самом деле, устранение символов очень часто приводит и к размытию содержания», – отметил он.

Напомним, правительство России выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть проставлены по желанию и не являются обязательными.

Общество,РПЦ,Правительство РФ,Россия,
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