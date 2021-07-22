В РПЦ выступили против отмену штампов в паспортах

«Данные действия психологически закрепляют осознание ответственности и служат публичной декларацией готовности ее нести... Наверное, инициаторам ухода от этой практики представляется, что это мало что изменит. Но на самом деле, устранение символов очень часто приводит и к размытию содержания», – отметил он.