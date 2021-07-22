В Москве пожаловались на «гараж-призрак»

Жительница Гагаринского района Москвы в группе района в Facebook пожаловалась на «гараж-призрак», стоящий во дворе ее дома. По словам москвички, гараж уже давно превратился в общественный туалет, что привело к неприятному запаху в округе.

Фото: Natalia Matveeva / страница группы «Гагаринский район» в Facebook Natalia Matveeva / страница группы «Гагаринский район» в Facebook

«Я понимаю, что установка бордюров на газоне — это "наше все", но несколько месяцев по просьбе жителей я прошу убрать с придомовой территории возле детской площадки вонючий общественный туалет, который может задавить страждущего прохожего и случайно забежавших детей», — написала она.

Также москвичка отметила, что хозяин данного строения погиб несколько лет назад, и постройка считается бесхозной. Местные жители посоветовали женщине обратиться с предложением о сносе в окружную комиссию по пресечению самовольного строительства, на что автор поста ответила, что комиссия уже три месяца рассматривает ее заявление.