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В Москве пожаловались на «гараж-призрак»

Мослента
58 минут назад

Жительница Гагаринского района Москвы в группе района в Facebook пожаловалась на «гараж-призрак», стоящий во дворе ее дома. По словам москвички, гараж уже давно превратился в общественный туалет, что привело к неприятному запаху в округе.

В Москве пожаловались на «гараж-призрак»
Фото: Natalia Matveeva / страница группы «Гагаринский район» в FacebookNatalia Matveeva / страница группы «Гагаринский район» в Facebook

«Я понимаю, что установка бордюров на газоне — это "наше все", но несколько месяцев по просьбе жителей я прошу убрать с придомовой территории возле детской площадки вонючий общественный туалет, который может задавить страждущего прохожего и случайно забежавших детей», — написала она.

Также москвичка отметила, что хозяин данного строения погиб несколько лет назад, и постройка считается бесхозной. Местные жители посоветовали женщине обратиться с предложением о сносе в окружную комиссию по пресечению самовольного строительства, на что автор поста ответила, что комиссия уже три месяца рассматривает ее заявление.

Ранее жители Бегового района обнаружили точку нелегальной торговли бахчевыми. В сети появилось видео, на котором запечатлена припаркованная у подъезда машина с открытым багажником, где лежит множество дынь и арбузов, торговля которыми, по словам местных жителей, ведется круглосуточно.

Общество,Москва,
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