Какими штаммами коронавируса болеют россияне

Ученые обнаружили единичные случаи заражения штаммом коронавируса «Гамма» в России

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В России выявили более заразный штамм коронавируса — возникший в Бразилии «Гамма». По данным научного центра «Вектор», пока случаи зафиксированы единичные. Доминирующим остается индийский штамм «Дельта». Обе мутации коронавируса могут снижать эффективность антител.

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Научный центр Роспотребнадзора «Вектор» сообщил о выявлении в России «бразильского» штамма коронавируса Sars-CoV-2, известного также как «Гамма», передает агентство «Интерфакс».

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «дельта», варианта «гамма» выявлены единичные случаи», — говорится в сообщении.

Эти штаммы относятся к категории «вызывающих озабоченность» из-за большей трансмиссивности, вирулентности и способности ослаблять антитела. Варианты коронавируса «лямбда» и «эпсилон», которые ученые относят к категории «вызывающие интерес», в России не были выявлены. Доминирующим в нашей стране и других государствах остается индийский штамм.

«В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом «дельта». С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2», — сказали в научном центре.

Ранее директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что человек может заразиться двумя или тремя штаммами коронавируса одновременно.

«А кто может вирусу запретить, чтобы он проник разными штаммами в организм? Никто. Поэтому может быть и два, и даже три штамма в одном пациенте. Теоретически это возможно. Но учитывая то, что сейчас преобладает «дельта»-штамм, а другие выявляются в меньшем количестве, это скорее теоретическая вероятность», — сказал инфекционист.

По словам Викулова, к заражению несколькими штаммами сразу скорее склонны люди с различными «иммунными поломками» или иммунодефицитами. Например, онкопациенты, больные сахарным диабетом, люди с метаболическим синдромом, получающие иммуносупрессивную (угнетающую иммунитет) терапию. Для каждой категории граждан есть рекомендации по предотвращению заражения и тяжелого течения, добавил специалист.

Он также объяснил, что сегодня в России преобладает индийский штамм «дельта», которым заразилось около 80-85% населения. Викулов уточнил, что именно этот вид коронавируса вытесняет все остальные и обеспечил резкий подъем заболеваемости в стране.

Более опасный штамм коронавирусной инфекции может свести на нет все усилия по борьбе с пандемией. Об этом 21 июля на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Появляются другие варианты, которые являются потенциально даже более опасными, чем вариант «Дельта», который приводит сейчас к разрушающим последствиям», — отметил он.

По словам Гебрейесуса, чем больше возникнет новых мутаций коронавируса, тем выше опасность того, что одна из них научится обходить созданные вакцины. Поэтому «все придется начинать сначала».

Однако, добавил директор ВОЗ, пандемию можно остановить – для этого нужно привить достаточное количество людей. К концу 2021 года вакцинировать необходимо 40% жителей каждой страны мира, к середине 2022 года – не менее 70%.

«Если эти цели будут достигнуты, только так мы сможем положить конец пандемии и восстановить глобальную экономику», — резюмировал он.

Остановить мутации коронавируса невозможно, отметил ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев . «Нам никогда не удавалось замедлить эволюцию вокруг себя, поэтому говорить о возможностях остановки мутации ковида — антинаучно. Поэтому он будет мутировать всегда», — объяснил он.

Тем не менее коронавирус мутирует гораздо медленнее, чем вирус гриппа. «Да, новые штаммы появляются постоянно. Но фактически за полтора года у коронавируса поменялись три аргинина в рецептор-связывающем домене (RBD-домене), что, по-моему мнению, смешно называть быстрой мутацией», — заявил Исаев.