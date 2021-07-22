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Россиянам объяснили происходящую на Черном море аномалию

Lenta.ru
46 минут назад
Аномальный зеленый цвет вод Черного моря у побережья Анапы связан с активным ростом водорослей. Этот феномен объяснила директор Новороссийского учебного научно-исследовательского морского биологического центра Ирина Матасова в интервью РИА Новости.
Зеленое море: Россиянам объяснили аномалию на Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам эксперта, ежегодно в июле-августе, когда наступает жаркая погода и море хорошо прогревается, в воде начинают активно цвести водоросли. Позже течением их приносит к берегу — так и происходит создание характерного ядовито-зеленого оттенка моря.
Матасова также уточнила, что явление негативно сказывается на отдыхе россиян — разлагающиеся на солнце водоросли не только создают гнилостный запах на побережье, но и привлекают много насекомых.
«Экстренным решением проблемы может стать регулярное удаление водорослей (путем механизированного или ручного сбора) с их последующей утилизацией», — добавила специалист.
Ранее в июле на Черном море было зафиксировано еще одно необычное явление — вода на пляже курортного города Геленджик окрасилась в красный цвет. Как сообщили власти города, появление такого окраса связано с тем, что из-за высокой температуры воды особые водоросли — макрофиты — окрасились в алые оттенки.
Общество,РИА Новости,Анапа,
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