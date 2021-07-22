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В Лондоне нарисовали граффити с Сергеем Лавровым

Александр Котлеткин
1 час назад
В Лондоне на стене дома нарисовали граффити с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. О этом сообщает Газета.Ru.
Граффити с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Лондоне.
1/9 Граффити с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Лондоне.
Фото: Соцсети
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Граффити с изображением маршала Георгия Жукова на улице Старый Арбат в Москве.
2/9 Граффити с изображением маршала Георгия Жукова на улице Старый Арбат в Москве.
Фото: РИА Новости
Граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина на здании на Аллее Космонавтов в Москве.
3/9 Граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина на здании на Аллее Космонавтов в Москве.
Фото: РИА Новости
Михаил Горбачев на участке Берлинской стены 1990 год.
4/9 Михаил Горбачев на участке Берлинской стены 1990 год.
Фото: РИА Новости
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Мальчик проезжает на самокате рядом с граффити с изображением президента РФ Владимира Путина на набережной Ялты.
5/9 Мальчик проезжает на самокате рядом с граффити с изображением президента РФ Владимира Путина на набережной Ялты.
Фото: РИА Новости
Копия граффити с оппозиционером Алексеем Навальным появилась накануне саммита в Женеве.
6/9 Копия граффити с оппозиционером Алексеем Навальным появилась накануне саммита в Женеве.
Фото: Reuters
«Братский поцелуй» — граффити Дмитрия Врубеля, изображающее поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.
7/9 «Братский поцелуй» — граффити Дмитрия Врубеля, изображающее поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.
Фото: Reuters
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Граффити с изображением Петра Первого в Санкт-Петербурге.
8/9 Граффити с изображением Петра Первого в Санкт-Петербурге.
Фото: globallookpress.com
Граффити с изображением Владимира Ленина на одной из улиц города Мерида в Венесуэле.
9/9 Граффити с изображением Владимира Ленина на одной из улиц города Мерида в Венесуэле.
Фото: globallookpress.com
Фразой «Кто вы такой, чтобы читать мне нотации?», российский дипломат обратился к британскому коллеге Дэвиду Милибэнду после визита в Тбилиси в 2008 году на фоне российско-грузинского конфликта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД не оценивает произведения искусства, поэтому за комментариями лучше обратиться к Минкульту.
«К народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», — заключила дипломат.
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