В Лондоне нарисовали граффити с Сергеем Лавровым

В Лондоне на стене дома нарисовали граффити с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. О этом сообщает Газета.Ru.Фразой «Кто вы такой, чтобы читать мне нотации?», российский дипломат обратился к британскому коллеге Дэвиду Милибэнду после визита в Тбилиси в 2008 году на фоне российско-грузинского конфликта.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД не оценивает произведения искусства, поэтому за комментариями лучше обратиться к Минкульту.«К народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», — заключила дипломат.