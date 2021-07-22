Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и детях до 14 лет будут ставиться в паспортах по желанию. Обязательными в нём остаются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учёта, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан. Врач-психотерапевт, телеведущая и писатель Наталья Толстая рассказала NEWS.ru, чем новые правила опасны для женщин и чем выгодны для «хитрых мужиков».

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— Какое ваше отношение к новым правилам об обязательных отметках в паспорте?



— Честно говоря, для меня их принятие стало полной неожиданностью. Это очередная норма, помогающая мужчинам обманывать женщин. Как психотерапевт могу вам сказать, что регулярно сталкиваюсь с подобным обманом, когда брак или дети скрываются. Очень часто даже сейчас, когда отметки обязательны, у многих женщин нет возможности посмотреть в паспорт и в итоге они попадают в неприятную неловкую ситуацию, когда, например, она беременна и жена у мужчины беременна или что-то такое. Это — нервы, выходить из подобного состояния очень сложно. Мужчина — хитрый зверь, и если не будет этих обязательных отметок, это развязывает ему руки быть «вечным командировочным».



— А как в этом смысле новые правила влияют на женские паспорта?



— Женщинам скрывать что-то такое не так нужно. Брак нужен женщине как некая аттестация, что она самая лучшая на свете, что дети будут носить фамилию отца, что она не потеряет время с этим мужчиной. Да, сам по себе штамп в паспорте не нужен, но мужчина с помощью него идёт женщине навстречу, сигналит ей о её значимости для него. Также можно сказать и о детях: новые правила нужны неприличным мужчинам, а приличным отметка о наличии детей никогда не мешала.



— Будет больше несчастных союзов?



— Да, в очередной раз поощряется инфантильное поведение мужчин и женщин. Институт брака для того и существует, чтобы мы все были «маркированными». Теперь будет больше несчастных женщин. Я уверена, что этот закон приняли мужики. Теперь им легче быть в статусе вечного жениха.



— Новые правила противоречат линии, пропагандирующей семейные ценности?



— Да, это противоречит всей подобной риторике. Ничего, кроме удара по институту брака, новые правила не приносят. Не знаю, кто их придумал — это какой-то враг народа. Не понимаю, куда мы катимся. Институт брака не то что трещит по швам, а ещё и весь залатанный и в дырах. Каждый год огромное количество пар обивают пороги ЗАГСов, веря, что именно у них всё получится, они построят семью и будут жить долго и счастливо. Отметка — это как бы обещание друг другу быть вместе и поддерживать в горе и радости. Теперь, если печать можно не ставить, непонятно зачем вообще ходить в ЗАГС. Давайте теперь и кольца снимать. Нам ведь ещё толком об этом никто не рассказал, неожиданно поставили перед фактом. Я удивлена принятиям этих правил. Всё же мы — нормальная православная страна, у нас в Конституции указано о браке между мужчиной и женщиной, у нас нет вот этого заграничного отказа от слов «папа» и «мама» и тому подобного.



— Может, будет общественный резонанс и постановление отменят?



— Боюсь, что нет. К сожалению, сейчас людям не до этого. Каждый сам за себя. Женщины будут думать: «Ну, у моего мужа стоит отметка, и слава Богу». Из-за того, что чей-то чужой муж её не поставит, никто на баррикады не пойдёт, а люди, которые по какой-то причине не хотят ставить отметки, уже сейчас могут жить в гражданском браке.

Композитор и певец Аркадий Укупник прокомментировал новость об отмене в паспортах штампов о браке и наличии детей. Об этом он рассказал в интервью с Life.ru.

«Раз власти решили что-то сделать, то не думаю, что это кому-то повредит. Я думаю, сейчас с введением QR-кодов, всяких личных кабинетов и вообще цифровизации все идет к тому, что паспорта в таком виде вообще могут отменить. Мне будет жаль, если наш паспорт отменят», — сказал он.

Также Укупник процитировал отрывок из своей песни: «Я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт».

Из-за отмены обязательных штампов в российском паспорте о браке и детях у граждан могут появится проблемы при заключении сделок с недвижимостью и при оформлении наследства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов.

Теперь для подтверждения ряда юридических фактов — брака, рождения ребенка, получение нового паспорта — россиянам придется предоставлять и запрашивать подтверждающие документы, отметил старший юрист юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Павел Маруев. По его словам, отмена обязательности штампов вводится одновременно с законодательными мерами по ускорению и упрощению процесса получения паспорта РФ.

Юрист Андрей Сергеев считает, что в данных условиях может появится опасность заключения двойных браков, в том числе за пределами России.

«Человек, не имеющий штампа в паспорте, но состоящий в браке, сможет поехать на территорию соседней республики и повторно вступить в брак», — пояснил он.

Юристы также отметили, что для большинства юридических сделок и операций мало одного штампа в паспорте, необходимы и другие документы, в частности свидетельство о рождении детей или о заключении брака.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова осудила решение властей отменить обязательные штампы в паспорте о браке и детях. Об этом сообщается в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

По словам Лаховой, ей непонятно, чем вызвано это решение и почему именно сейчас нужно было это делать. По её мнению, нельзя просто так выбрасывать и перечёркивать то, что всегда считалось хорошим.

Она также напомнила, что самый главный документ в семье — это паспорт, поэтому в нём обязательно должна быть отметка о браке и наличии детей.

У нас и так люди живут в «гражданском браке». Если мы говорим о семейной политике, об укреплении и развитии семьи, об ответственном родительстве, то в самом главном документе этот шаг должен быть отмечен, — добавила председатель Союза женщин.

В отказе от отметок в паспорте о браке и о детях в Госдуме увидели риски для института семьи, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

РИА Новости

«Кроме других проблем, это явно искусственно созданные риски для института семьи. Это самая настоящая провокация. Теперь все мужчины формально свободны», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

По его мнению, «страну ждёт всплеск многоженства, даже формального, которое ранее сдерживалось наличием маленькой печати в паспорте о браке и несовершеннолетних детях».

Никаких проблем из-за отмены обязательных штампов о браке и детях в российских паспортах не произойдет, считает юрист, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM правительственное постановление, в соответствии с которым штампы в паспорте о регистрации брака и детях стали необязательными в РФ, он пояснил: