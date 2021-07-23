Число привитых от COVID сотрудников должно быть не менее 80%

Количество переболевших и вакцинированных сотрудников в коллективе должно составлять не менее 80% для стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора, размещенных на сайте министерства в пятницу.

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"Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шесть месяцев назад), непривитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих", - говорится в документе.

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Количество переболевших и вакцинированных в коллективе должно быть не менее 80% для стабилизации ситуации с ковидом, говорится в рекомендациях.

Работодатель может предоставить на свое усмотрение выходной день сотруднику для прохождения вакцинации от коронавируса.

"Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: <...> предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя)", - сообщается в документе.

Работодателю следует отстранить работника без сохранения зарплаты при его отказе от вакцинации от ковида без уважительной причины - медотвода, говорится в рекомендациях.

"В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)", - говорится в документе.

Работодатель может перевести на удаленную работу сотрудников, у которых есть медицинский отвод от вакцинации против коронавируса, в случае, если трудовые обязанности могут выполняться дистанционно.