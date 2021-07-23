Глава СПЧ: мы будем защищать права мигрантов

"Массовые драки - это что такое? У нас своих хулиганов хватает, нам не нужны хулиганы-мигранты. Здесь надо действовать жестко: хулиган, все, вперед, на границу и к себе на родину. Баланс нужен. Мы защищаем права добропорядочных людей, эти права должны быть такие же, как у российских граждан, но, извините, нарушили - нам такие не нужны", - сказал Фадеев.