Пока вы в маске: Коронавирус способен вызвать преждевременное старение

Невролог предупредил об опасном последствии COVID-19

Коронавирус при попадании в организм человека способен запустить процесс преждевременного старения. Об этом в интервью РИА Новости рассказал невролог Эркин Шамсиев. По его словам, процесс преждевременного старения связан как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни, так и с естественным влиянием вируса на организм.

В Минздраве опровергли сообщения СМИ о занижении статистики по COVID

Минздраве России опровергли сообщения ряда СМИ о том, что реальное количество переболевших коронавирусом россиян в несколько раз превышает данные официальной статистики. Об этом сообщает «Коммерсант». В ведомстве пояснили, что в реестре выданных QR-кодов значится уже 39 млн записей. Они включают не только тех, кто перенёс COVID, но и привитых россиян, а также больных пневмонией.

Чили зарегистрировала российский «Спутник V»

В Чили зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в среду, 21 июля, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter. Об этом сообщает "Рамблер". Так, Чили стала 69-й страной, где зарегистрировали российский «Спутник V».

У летучих мышей в Великобритании выявили новый коронавирус

Неизвестный ранее сарбековирус RhGB01, относящийся к коронавирусам, обнаружили у подковообразных летучих мышей в Сомерсете, Монмутшире и Уэльсе в Великобритании. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports. В ходе исследования ученые из Университета Восточной Англии собирали фекалии десятков мелких летучих мышей, затем провели секвенирование генома, и в одном из 53 образцов нашли новый вирус.

Биолог рассказал, для кого «дельта»-штамм COVID-19 опаснее всего