Украинцы устроили сбор денег c туристов в Крыму

После такого замечания мужчина решил ближе познакомиться с собеседником. Как оказалось, молодой человек приехал в Крым с напарником из Западной Украины заработать во время курортного сезона.

По его словам, крымчане, как правило, сборщикам не платят, а приезжие «особенно не спорят». В сутки напарники собирают до 10-15 тыс. рублей. «Друзья, еще раз пишу всем: смотрите внимательно документы у каждого, кто в Крыму требует у вас заплатить деньги», – заключил россиянин.