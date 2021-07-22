Украинцы устроили сбор денег c туристов в Крыму

«Показывает он мне договоры между фирмами «Рога и Копыта» и «Копыта и Рога». После того как я рассмеялся, начались запугивания милицией и экологами, местными хулиганами. Когда понял человек, что и это на нашу компанию не производит впечатление, произнес: «Что же вы сразу не сказали, что вы – крымчане, я бы не тратил на вас столько времени», – рассказал россиянин.
«И были в шоке от того, как легко можно тут зарабатывать. Там, дома, за 100 долларов надо месяц в поле пахать, а тут – пройтись по пляжу и собрать денег с приезжих. Причем мошенниками они себя не чувствуют, потому как убирают вечером пляж от мусора и вывозят все это на свалку. Такой своеобразный договор с совестью», – пояснил отдыхающий.