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Украинцы устроили незаконный сбор денег c отдыхающих в Крыму

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Приезжие с Украины в оранжевых жилетках собирают деньги с отдыхающих на косе Беляус на западном побережье Крыма под предлогом того, что пляж якобы находится в аренде.
Украинцы устроили сбор денег c туристов в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Один из местных жителей рассказал о незаконном сборе средств
в сообществе «Плохие новости Крым/Симферополь/Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте». По словам мужчины, он с компанией отдыхал на Беляусе и к ним подошел молодой человек в оранжевой жилетке с канцелярской папкой и попросил граждан оплатить посещение пляжа – по 150 рублей с человека.
«Показывает он мне договоры между фирмами «Рога и Копыта» и «Копыта и Рога». После того как я рассмеялся, начались запугивания милицией и экологами, местными хулиганами. Когда понял человек, что и это на нашу компанию не производит впечатление, произнес: «Что же вы сразу не сказали, что вы – крымчане, я бы не тратил на вас столько времени», – рассказал россиянин.
После такого замечания мужчина решил ближе познакомиться с собеседником. Как оказалось, молодой человек приехал в Крым с напарником из Западной Украины заработать во время курортного сезона.
«И были в шоке от того, как легко можно тут зарабатывать. Там, дома, за 100 долларов надо месяц в поле пахать, а тут – пройтись по пляжу и собрать денег с приезжих. Причем мошенниками они себя не чувствуют, потому как убирают вечером пляж от мусора и вывозят все это на свалку. Такой своеобразный договор с совестью», – пояснил отдыхающий.
По его словам, крымчане, как правило, сборщикам не платят, а приезжие «особенно не спорят». В сутки напарники собирают до 10-15 тыс. рублей. «Друзья, еще раз пишу всем: смотрите внимательно документы у каждого, кто в Крыму требует у вас заплатить деньги», – заключил россиянин.
Общество,Севастополь,Республика Крым,Симферополь,Украина,
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