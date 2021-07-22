Раскрыты способы создать комфортный микроклимат в квартире

Эксперт рассказал о способах создания здорового микроклимата в квартире, пишет РИА Новости

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Руководитель компании Thermostore Александр Шмигановский отметил, что поддержание нормальной температуры и влажности, регулярное очищение воздуха и его насыщение кислородом можно считать ключевыми мерами по созданию комфортного микроклимата в жилище. Вне зависимости от времени суток, температура в квартире должна составлять 18-22 градуса. Влажность рекомендуется сохранять на уровне не ниже 40 процентов.

Специалист советует установить в помещениях кондиционеры. Важно подобрать качественный прибор с мощными фильтрами, а также не забывать промывать их раз в две-три недели. Капитально чистят устройство не реже одного раза в год.

Еще одним способом сохранения в квартире комфортного микроклимата является умеренное использование электрообогревателей и теплого пола. Особенно актуально это становится в холодные сезоны, когда люди не пользуются кондиционерами. Чрезмерная любовь к конвекторам и теплым полам пересушивает воздух. Из-за этого могут появиться проблемы с состоянием волос, кожи, слизистых и носа. Для управления обогревателями можно использовать систему «умный дом».

Дизайнер Елена Крылова посоветовала как можно чаще проветривать квартиру. Стоит завести дома растения, они очищают воздух и насыщают его кислородом. «Растения помогают уничтожать стафилококки и стрептококки, попадающие в воздух, очищать его от фенола и формальдегида», — подчеркнула она. Отказ от ковров или их регулярная обработка в химчистке также поможет очистить воздух в доме.