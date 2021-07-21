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Общество «Знание» провело первый эфир по вопросам вакцинации

Вероника Полынина
14 минут назад
Российское общество «Знание» в рамках просветительской инициативы «Разберемся в вакцинах вместе» провело первый эфир по вопросам вакцинации. Запись эфира доступна на сайте и в группе Российского общества «Знание» во Вконтакте.
Общество «Знание» провело первый эфир по вопросам вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На вопросы россиян о вакцинации ответил председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», врач-педиатр Павел Савчук. Всего в эфир поступило более 300 вопросов.
Павел Савчук отметил важность вакцинации для формирования коллективного иммунитета. По его словам, вакцинация наравне с использованием средств индивидуальной защиты и самоизоляцией требуется для спасения жизней.
Врач напомнил о «правиле швейцарского сыра» – чем больше «слоев» между человеком и возбудителем, тем меньше шанс у инфекции добраться до человека. Поэтому важно иметь в социуме как можно больше привитых, чтобы защитить категории населения с противопоказаниями к вакцинации.
«Обилие недостоверных источников информации заставляет людей сомневаться в словах врачей, и ВОЗ уже признала антивакцинное движение одной из угроз глобальному здравоохранению», - обратил внимание Савчук.
По его словам, перед общественными организациями стоит важная задача развеивать мифы о вакцинации и сделать так, чтобы люди верили проверенным медицинским источникам.
Общество,Павел Савчук,ВОЗ,
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