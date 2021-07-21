Общество «Знание» провело первый эфир по вопросам вакцинации

Павел Савчук отметил важность вакцинации для формирования коллективного иммунитета. По его словам, вакцинация наравне с использованием средств индивидуальной защиты и самоизоляцией требуется для спасения жизней.

Врач напомнил о «правиле швейцарского сыра» – чем больше «слоев» между человеком и возбудителем, тем меньше шанс у инфекции добраться до человека. Поэтому важно иметь в социуме как можно больше привитых, чтобы защитить категории населения с противопоказаниями к вакцинации.