Общество «Знание» провело первый эфир по вопросам вакцинации

На вопросы россиян о вакцинации ответил председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», врач-педиатр Павел Савчук
. Всего в эфир поступило более 300 вопросов.
Павел Савчук отметил важность вакцинации для формирования коллективного иммунитета. По его словам, вакцинация наравне с использованием средств индивидуальной защиты и самоизоляцией требуется для спасения жизней.
Врач напомнил о «правиле швейцарского сыра» – чем больше «слоев» между человеком и возбудителем, тем меньше шанс у инфекции добраться до человека. Поэтому важно иметь в социуме как можно больше привитых, чтобы защитить категории населения с противопоказаниями к вакцинации.
«Обилие недостоверных источников информации заставляет людей сомневаться в словах врачей, и ВОЗ уже признала антивакцинное движение одной из угроз глобальному здравоохранению», - обратил внимание Савчук.
По его словам, перед общественными организациями стоит важная задача развеивать мифы о вакцинации и сделать так, чтобы люди верили проверенным медицинским источникам.