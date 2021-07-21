В Крыму растет число завезенных из Украины случаев COVID-19

По словам Пеньковской, всего за неделю в Крыму подтверждено 2767 случаев коронавируса, 40 заболевших приехали в республику из-за пределов России.

В связи с ростом числа завозных случаев коронавируса глава крымского управления Роспотребнадзора попросила увеличить тиражирование анкет для пересекающих границу.

С июня в Крыму из-за коронавируса под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, а также рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.