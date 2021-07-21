В Совфеде предложили арестовывать на 15 суток за неуплату алиментов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой о введении наказания в виде ареста до 15 суток или штрафа для неплатильщиков алиментов бывшим супругам. Об этом пишет ТАСС

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В разработанном сенатором законопроекте предлагается дополнить КоАП РФ соответствующей статьей.

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«Неуплата бывшим супругом без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание бывшего супруга в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства влечет либо обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наложение административного штрафа в размере 20 тыс. рублей», - отмечается в тексте документа.

Сейчас в КоАП административная ответственность предусмотрена только за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При этом Семейный кодекс РФ предусматривает право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака, отметил Кутепов.

Так, содержание может потребовать беременная бывшая жена, нуждающийся супруг, если он воспитывает общего ребенка-инвалида, экс-супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года после развода, а также экс-супруг, вышедший на пенсию не позднее чем через пять лет после развода.

Сенатор уверен, что введение административной ответственности за неуплату алиментов на содержание бывших супругов позволит решить проблему долгов по ним.

«В настоящее время категория бывших супругов не защищена КоАП РФ от уклонения от уплаты средств на их содержание, в виду чего со стороны экс-супругов, которые обязаны уплачивать алименты на основании решения суда или иных оснований, такие обязательства безнаказанно не исполняются», - заметил автор законопроекта.