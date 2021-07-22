В России выявили 24 471 новый случай коронавируса

За последние сутки из-за коронавируса умерли 796 человек. За весь период по России скончался 151 501 человек.Также за минувшие 24 часа выздоровели 22 660 человек. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 5 427 457 человек.