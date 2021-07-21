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Пока вы в маске: Врач дал рекомендации привившимся от COVID-19

Елена Прошина
2 часа назад

Врач дал советы о мерах предосторожности для привившихся от COVID-19

После получения первой дозы вакцины против коронавируса следует принять меры, чтобы не заболеть COVID-19, кроме того, в первые дни после прививки не рекомендуются чрезмерные нагрузки, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Глава ВОЗ предупредил о появлении более опасного штамма COVID

В мире появится новый штамм коронавируса, более опасный, чем дельта-вариант. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, " чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернемся в самое начало".

Ученые доказали эффективность экстракта полыни против коронавируса

Специалисты из Германии и Дании доказали наличие у содержащегося в полыни артемизинина способности к угнетению коронавируса. Соответствующие наблюдения были сделаны в рамках исследования, проведенного на штаммах болезни из Мюнхена и Копенгагена.

Спортсменку впервые отстранили от Олимпиады из-за коронавируса

Спортсменка сборной Чили по тхэквондо отстранена от участия в Олимпийских играх-2020 в Токио после того, как ее тест на коронавирус показал положительный результат. Это первый случай отстранения спортсмена от Игр из-за коронавируса, отмечает РИА Новости.

«ЭпиВакКороны» в Москве хватит только для вторых инъекций

Антикоронавирусная вакцина «ЭпиВакКорона», появившаяся в Москве, предназначена для введения второй инъекции людям, которые ранее уже привились этим препаратом. Об этом сообщается на сайте Департамента транспорта Москвы. «Информация о доступности вакцины «Эпивак» в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной», - подчеркнули чиновники.
Общество,ВОЗ,Reuters,РИА Новости,
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