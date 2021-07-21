Врач дал рекомендации привившимся от COVID-19

После получения первой дозы вакцины против коронавируса следует принять меры, чтобы не заболеть COVID-19, кроме того, в первые дни после прививки не рекомендуются чрезмерные нагрузки, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

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"Самое важное — до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты — антитела, клетки памяти и так далее", — сказал Поздняков.

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Если организм, продолжил эксперт, в этот момент получает дозу "живого вируса", ответ может быть непредсказуемым: как весьма слабым, по типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым мультисистемным поражением.

"Поэтому важно соблюдать все противоэпидемические меры. Через три недели — к моменту введения второй дозы вакцины — иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен", — пояснил врач.

Если же человек все же заболел в промежутке между введением доз, следует обратиться к врачу. Кроме того, продолжил собеседник агентства, в первые два-три дня после вакцинации не рекомендуется подвергать себя чрезмерным нагрузкам.

Помимо этого, он посоветовал не ослаблять противоэпидемические меры, чтобы при заражении не быть источником распространения заболевания и не болеть даже в легкой форме.

Поздняков также констатировал: если после вакцинации от COVID-19 не выработались антитела — это не значит, что нет защиты. Так, привел пример собеседник агентства, если привить 1 миллион человек вакциной с эффективностью 95%, то примерно у 50 тысяч вакцинация окажется неэффективной.

"Почему так может быть? Могут быть особенности иммунной системы, из-за которых конкретный организм реагирует на введение вакцины не так, как большинство. Причем "не так" — это не идентично "организм останется без защиты". Вполне возможно, что иммунный ответ небольшой части популяции реагирует на вакцину с преобладанием Т-клеточного звена. Антитела у таких пациентов вырабатываются в небольшом количестве и могут не определяться стандартными методами, зато Т-клеточный ответ будет выраженным", — сказал он.