Свалка бараньих шкур образовалась в Петербурге

Петербуржец обнаружил свалку бараньих шкур и потрохов во время велопрогулки в Большой Каменке в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.

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Он считает, что бараньи «копыта, кишки, шкуры и головы» оставили продавцы мяса из Средней Азии, «которые в Большой Каменке разводят овец». Днем они торгуют, а «вечером скидывают все, что осталось после разделки, под кусты недалеко от пункта приема оплаты ЗСД», пишет «Фонтанка»

Петербуржец рассказал, что «после работы поехал покататься на велосипеде» и обнаружил «канаву за поселком», где «уже кубометра два этих отходов». По его словам, «это все собаки растаскивают, что-то с этим нужно делать».

«У нас практически весь посёлок оккупировали гости из Средней Азии, которые в полной антисанитарии выращивают и продают баранов», – приводит издание его слова.

Как заявил петербуржец, «у них скоро праздник, и в поселке происходит сегодня какой-то коллапс». Ему «страшно ребенка выпустить погулять, потому что там сейчас машин 100 стоит покупателей». Он «подозревает, что торговля ведется нелегально».

Петербуржец дважды звонил в УВД по Приморскому району, но ему сказали, что никаких нарушений обнаружено не было. Он сообщил, что не смог дозвониться до Роспотребнадзора