"Современник" отменил спектакль из-за болезни Кирилла Сафонова

В московском театре «Современник» рассказали о болезни одного из актеров.
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В Instagram учреждения культуры появилось объявление об отмене спектакля.
«К сожалению, назначенный на 20 июля спектакль «Двое на качелях» не состоится в связи с болезнью артиста», — говорится в посте.
В театре попросили зрителей беречь себя.
Вызвана ли болезнь актера коронавирусной инфекцией, не уточняется.
Российскому и израильскому актеру театра и кино Кириллу Сафонову 48 лет. Играл в сериалах «Татьянин день», «Краткий курс счастливой жизни» и др.
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