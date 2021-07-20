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"Современник" отменил спектакль из-за болезни Кирилла Сафонова

Газета.Ru
1 час назад
В московском театре «Современник» рассказали о болезни одного из актеров.
"Современник" отменил спектакль из-за болезни Кирилла Сафонова
Фото: Star MediaStar Media
В Instagram учреждения культуры появилось объявление об отмене спектакля.
«К сожалению, назначенный на 20 июля спектакль «Двое на качелях» не состоится в связи с болезнью артиста», — говорится в посте.
В театре попросили зрителей беречь себя.
Перепостившая объявление у себя в разделе Stories певица и актриса Кристина Орбакайте уточнила, что заболел Кирилл Сафонов.
Вызвана ли болезнь актера коронавирусной инфекцией, не уточняется.
Российскому и израильскому актеру театра и кино Кириллу Сафонову 48 лет. Играл в сериалах «Татьянин день», «Краткий курс счастливой жизни» и др.
Ранее сообщалось, что госпитализированная месяц назад с пневмонией певица МакSим остается в стабильно тяжелом состоянии.
Общество,Кирилл Сафонов,Кристина Орбакайте,
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