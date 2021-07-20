Онищенко предложил наказывать критикующих вакцинацию врачей

Медики, агитирующие за отказ от прививок и распространяющие ложные сведения о вакцинации, должны привлекаться к ответственности. Такого мнения придерживается депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко , сообщает «Радио 1».

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Сегодняшний закон, к сожалению, пока не позволяет ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Но вот врачей сегодня привлекать надо, — сказал парламентарий.

Онищенко пояснил, что простые люди редко обращают внимание на специализацию врача, им достаточно того, что он медик вообще. И если врач начинает говорить «всякие глупости» о том, что не относится к его компетенции, он должен отвечать за это.

Ведь его слова могут распространить далее медиаперсоны, популярные блогеры, которых к ответу не призовёшь, поскольку у них будет отговорка, что они лишь повторили слова врача.

Онищенко добавил, что медик, имеющий аргументы относительно рисков вакцинации, должен представить их в установленном порядке профессиональному сообществу, а не «вылезать на экран и нести непрофессиональную околесицу».