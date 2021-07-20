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Онищенко предложил наказывать врачей за высказывания против вакцинации

News.ruиещё 2
17 минут назад
Медики, агитирующие за отказ от прививок и распространяющие ложные сведения о вакцинации, должны привлекаться к ответственности. Такого мнения придерживается депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, сообщает «Радио 1».
Онищенко предложил наказывать критикующих вакцинацию врачей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Сегодняшний закон, к сожалению, пока не позволяет ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Но вот врачей сегодня привлекать надо, — сказал парламентарий.
Онищенко пояснил, что простые люди редко обращают внимание на специализацию врача, им достаточно того, что он медик вообще. И если врач начинает говорить «всякие глупости» о том, что не относится к его компетенции, он должен отвечать за это.
Ведь его слова могут распространить далее медиаперсоны, популярные блогеры, которых к ответу не призовёшь, поскольку у них будет отговорка, что они лишь повторили слова врача.
Онищенко добавил, что медик, имеющий аргументы относительно рисков вакцинации, должен представить их в установленном порядке профессиональному сообществу, а не «вылезать на экран и нести непрофессиональную околесицу».
Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров заявил, что в России следует ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям. По его словам, часть россиян пропагандирует мифы и домыслы о «вреде» вакцин. В их числе есть и медики, отговаривающие граждан прививаться.
Общество,Владимир Петров,Геннадий Онищенко,Госдума,Россия,
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