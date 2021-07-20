Данные тысяч сторонников «Умного голосования» слили в сеть

По данным издания, на то, что более 448 тысяч e-mail пользователей, зарегистрировавшихся в «Умном голосовании», оказались «слиты» в Сеть, обратил внимание юрист Илья Ремесло.
«Данные подлинные. Я сам для прикола регистрировался на сайте «УГ» (на фейковый адрес, конечно) и без труда нашел свои данные», - заметил он.
Пользователи Сети выразили возмущение тем, что персональная информация оказалась в общем доступе, и предрекли проблемы с устройством на работу людям, поверившим отбывающему заключение основателю ФБК Алексею Навальному. По их словам, также данными могут воспользоваться и мошенники.
«После такого деанона людям придется перед работодателями оправдываться», - заметил блогер Леонид Дегтярев.
В феврале суд изменил Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу «Ив Роше», так как он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. После вынесения приговора он был этапирован в исправительную колонию 2 во Владимирской области.
*Фонд признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией