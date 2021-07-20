«Люди с пещерным сознанием»: глава ЦИК резко осудила противников дистанционного голосования

При этом она подчеркнула, что Центризбирком спокойно относится к критике оппонентов и намерен двигаться вперед, «отвечая на запрос общества и проводя эксперименты».

Ранее Памфилова отметила, что избирком ожидает провокаций на предстоящих выборах и в целом «представляет технологии, которые будут использоваться». «Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это «там». Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать», - заявила она.