«Люди с пещерным сознанием»: глава ЦИК резко осудила противников дистанционного голосования

По словам Памфиловой, применение такой технологии – это ответ на «запрос наиболее активной, динамичной и мобильной части общества».
При этом она подчеркнула, что Центризбирком спокойно относится к критике оппонентов и намерен двигаться вперед, «отвечая на запрос общества и проводя эксперименты».
Ранее Памфилова отметила, что избирком ожидает провокаций на предстоящих выборах и в целом «представляет технологии, которые будут использоваться». «Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это «там». Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать», - заявила она.