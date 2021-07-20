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«Люди с пещерным сознанием»: глава ЦИК резко осудила противников дистанционного голосования

Алиса Селезнёва
1 час назад
Против применения технологии дистанционного электронного голосования на предстоящих в сентябре выборах выступают люди «с пещерным сознанием». Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, пишет ТАСС.
«Люди с пещерным сознанием»: глава ЦИК резко осудила противников дистанционного голосования
Фото: ТАССТАСС
19 сентября 2021 года определен как единый день голосования, когда состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ, губернаторов российских регионов, а также выборы депутатов региональных законодательных органов государственной власти. В ходе сентябрьских выборов будет применена технология дистанционного электронного голосования.
По словам Памфиловой, применение такой технологии – это ответ на «запрос наиболее активной, динамичной и мобильной части общества».
«А против применения дистанционного электронного голосования выступает группа людей с пещерным сознанием. Они призывают: ни в коем случае, это нельзя, не надо, это ужас-ужас, давайте вернемся в пещеры, будем сидеть у костра и забудем про электричество. Вот их философия, мы это прекрасно видим», - заметила глава ЦИК.
При этом она подчеркнула, что Центризбирком спокойно относится к критике оппонентов и намерен двигаться вперед, «отвечая на запрос общества и проводя эксперименты».
«Наше самое сильное оружие - активное информирование граждан о том, в чем заключается наша позиция, приводя аргументы и факты», - заявила председатель комиссии.
Ранее Памфилова отметила, что избирком ожидает провокаций на предстоящих выборах и в целом «представляет технологии, которые будут использоваться». «Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это «там». Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать», - заявила она.
Общество,Элла Памфилова,Центризбирком России,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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