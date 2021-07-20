Врач заявила о непредсказуемых осложнениях COVID-19 у детей

Главный детский специалист Минздрава
по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова заявила, что спрогнозировать осложнения, которые могут возникнуть после COVID-19, - невозможно: они возникают по принципу, «где тонко, там и рвется». Об этом сообщает РИА Новости
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Об осложнениях коронавируса Намазова-Баранова говорила на конференции «Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 - забота о здоровье и долголетии».
«Невозможно спрогнозировать, какие осложнения будут у взрослого или ребенка, если он столкнется с коронавирусной инфекцией», - подчеркнула она.
По словам врача, проблемы могут возникнуть «в тех местах, где организм ослаблен».
Намазова-Баранова поддержала вакцинацию, подчеркнув, что это позволяет программировать иммунный ответ.
Глава центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург
ранее рассказал об исследовании вакцины для подростков 12-17 лет. С 5 июля его проводят на базе двух детских больниц: имени Башляевой и Морозовской.
В исследовании принимают участие сто подростков, 6 июля шестеро из них получили первый компонент вакцины. Никаких серьезных побочных эффектов после прививки у подростков не было. Температура до 37 градусов поднялась лишь у двоих из них. Гинцбург подчеркнул, что это нормальная реакция.
Ученый предупреждал, что в последнее время дети начали переносить коронавирус тяжелее, чем в начале пандемии.
Заслуженный врач России, специалист по инфекциям Михаил Каган
подчеркивал, что вакцинация подростков не только защитит их здоровье, но и позволит избежать очередной удаленки в школах.