Врач заявила о непредсказуемых осложнениях COVID-19 у детей

Об осложнениях коронавируса Намазова-Баранова говорила на конференции «Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 - забота о здоровье и долголетии».

В исследовании принимают участие сто подростков, 6 июля шестеро из них получили первый компонент вакцины. Никаких серьезных побочных эффектов после прививки у подростков не было. Температура до 37 градусов поднялась лишь у двоих из них. Гинцбург подчеркнул, что это нормальная реакция.