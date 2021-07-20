Эксперты назвали три популярных района Москвы для аренды элитного жилья

Москве самыми популярными районами для аренды элитного жилья стали Арбат, Лубянка и Тверская. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства элитной недвижимости Savills

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При этом лидером рейтинга популярности для арендаторов стал Арбат. За первое полугодие 2021 года уровень спроса составлял 22% от общего количества сделок аренды на рынке элитной недвижимости. На втором месте оказалась Лубянка, на которую пришлось примерно 11% от всего спроса за шесть месяцев.

Замыкает топ-3 улица Тверская, в том числе, район Кремля – на него пришлось 10% от общего числа сделок.

«Причина такой большой популярности Арбата у арендаторов заключается, главным образом, в бренде района. Если ранее основной спрос составляли зарубежные арендаторы, то во время полузакрытых границ их сменили российские регионы», — пояснила глава департамента аренды Savills в России Елена Куликова.

А последние три места в топ-14 поделили между собой почти поровну Кутузовский проспект (3% от общего спроса), Фрунзенская (2%) и Таганская (2%).

Отмечается, что самые дорогие предложения по аренде оказались на Арбате. Снять элитное жилье здесь можно в среднем за 420 тыс. рублей в месяц.