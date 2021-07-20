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Таксистка сняла на видео вынужденных мыть ее машину пассажирок

Алевтина Жаркова
41 минуту назад
В Улан-Удэ таксистка вынудила россиянок помыть ее автомобиль, поскольку те не смогли оплатить свою поездку. Снятое женщиной видео размещено в группе «Злой Улан-Удэ» во «ВКонтакте».
На кадрах запечатлено, как две пассажирки-должницы моют машину с «шашечками» на одной из городских детских площадок. Судя по всему, именно так они расплатились за услуги извоза. Водитель такси комментирует ситуацию.
«Вот так у нас должники моют машины. Платите всегда за проезд, чтобы не было такого», — уточняет таксистка.
Общество,Видео,Улан-Удэ,
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