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Еще один московский аэропорт вернул курилки

Мослентаиещё 1
39 минут назад
Вслед за Шереметьево еще один московский аэропорт, Внуково, вернул специализированные помещения для курения на своей территории. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила на своем официальном сайте.
Аэропорт Внуково вернул курилки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Курилки оборудованы в зонах посадки как на внутренние, так и на международные рейсы. Всего курительных комнат пять — одна из них расположена в бизнес-зале терминала А.
«Курительные комнаты полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм. Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной и мощной системой фильтрации воздуха», — сообщили в аэропорту.
Уточняется, что комнаты вмещают одновременно до восьми человек, однако в настоящий момент туда пускают только по двое — в целях обеспечения санитарной безопасности пассажиров и предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
В январе прошлого года сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево вернул часть курительных комнат. Администрация пообещала, что полностью курилки заработают к летнему периоду. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий делать в аэропортах изолированные помещения для курения.
Общество,Владимир Путин,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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