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Терапевт: постковидный синдром может длиться бесконечно

Ura.Ru
28 минут назад
Большинство людей, переболевших коронавирусом, могут страдать от постковидного синдрома от одного до трех месяцев. Об этом URA.RU рассказали врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
Врач: постковидный синдром может длиться бесконечно
Фото: URA.RUURA.RU
«Очень часто у людей появляется так называемый постковидный синдром. В прошлом году мы не понимали, думали, что это единичные случаи. Теперь ясно, что это характерно для COVID-19. Примерно у трех четвертей переболевших он длится примерно от четырех до 12 недель, а у остальных — от 12 недель и до бесконечности», — сообщил терапевт Алексей Водовозов.
По словам врача, синдром включает в себя от 20 до 60 симптомов. Основные признаки — выраженная слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия, снижение когнитивных функций, расстройство терморегуляции. Водовозов подчеркнул, что врачи не знают, почему он возникает. Собеседник агентства отметил, что для реабилитации требуется постепенное наращивание физической нагрузки, и рекомендовал переболевшим заниматься ходьбой.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева считает, что часть симптомов, которые связывают с постковидным синдромом, можно списать на последствия стресса, который человек пережил во время заболевания.
«Люди очень тяжело и страшно переживают диагноз коронавирус. Они очень волнуются и испытывают мощнейший стресс, страх смерти», — сказала Ярцева.
По ее словам, человеку после таких переживаний требуется восстановление.
Иммунолог подчеркнула, что коронавирус проходит тяжелее у людей, которые уже имеют проблемы со здоровьем, в том числе диабет, ожирение, поражение сердечно-сосудистой системы, длительный стаж курения. Она рекомендовала вести здоровый образ жизни, чтобы болезнь и восстановление протекали легче.
Общество,Алексей Водовозов,Ирина Ярцева,
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