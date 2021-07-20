Врач: постковидный синдром может длиться бесконечно

По словам врача, синдром включает в себя от 20 до 60 симптомов. Основные признаки — выраженная слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия, снижение когнитивных функций, расстройство терморегуляции. Водовозов подчеркнул, что врачи не знают, почему он возникает. Собеседник агентства отметил, что для реабилитации требуется постепенное наращивание физической нагрузки, и рекомендовал переболевшим заниматься ходьбой.