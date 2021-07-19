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Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в понедельник, 19 июля.
Россия продлила приостановку полетов с Танзанией
Фото: ReutersReuters
— Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией, — приводит сообщение ведомства ТАСС.
19 июля сообщалось, что Росавиация отклонила все заявки авиакомпаний на осуществление полетов из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Всего авиакомпании подали более 230 заявок на полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и прочих регионов на курорты Египта. Указание Росавиации обусловлено отсутствием решения оперативного штаба о параметрах возобновления авиасообщения.
Россия возобновит с 24 июля авиасообщение с Францией и Чехией, рейсы будут осуществляться между столицами с частотой четыре перелета еженедельно. Из Москвы можно будет отправиться в Париж, Ниццу и Прагу, а из Санкт-Петербурга — в Париж и Ниццу. Также Россия увеличит число рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.
Общество,Росавиация,ИТАР-ТАСС,Россия,Танзания, Объединенная Республика,
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