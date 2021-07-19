Патриарх Кирилл обратился к избитому в Киргизии мальчику

Патриарх отметил, что христиане во все времена подвергались нападкам, но настоящая сила духа «заключается в великодушии и благородстве, терпении и готовности прощать обидчиков».

История вызвала широкий общественный резонанс в России и Киргизии после того, как представители пострадавшей семьи публично рассказали об обстоятельствах происшествия. Премьер Киргизии Улукбек Марипов взял под личный контроль дело об избиении, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе кабмина республики.