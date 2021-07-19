Отец сбившей детей в Москве пообещал возместить ущерб пострадавшим

Отец 18-летней Валерии Башкировой
, сбившей троих детей на пешеходном переходе, пообещал возместить ущерб семьям пострадавших и погибших в ДТП.
Эдуард Башкиров выразил соболезнования семьям погибших детей и заявил о готовности возместить материальный ущерб и выплатить моральную компенсацию.
«Зайдем в долги, но по максимуму постараемся возместить», - приводит его слова «Московский комсомолец».
Вечером 19 июля Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Валерию Башкирову до 16 сентября.
Полиция ужесточила обвинение девушке со статьи о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, на статью о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Валерии Башкировой грозит до 7 лет лишения свободы.
Прокуратура
потребовала ужесточить обвинение и изменить меру пресечения после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.
Напомним, что ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. Mazda3 под управлением Башкировой сбила мальчиков 5 и 4 лет и коляску с 9-месячной девочкой, пересекавших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых. На месте погиб старший ребенок, а позже в больнице умер 4-летнй мальчик.