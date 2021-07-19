Выше нормы: синоптик рассказал о погоде в августе

В августе средняя температура воздуха в России будет выше нормы, но аномальной жары не ожидается. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«В целом температура августа ожидается около и выше нормы, это касается не только Москвы, это в целом для Европейской территории России и даже территории страны в целом», - сказал он телеканалу «Звезда».

Согласно долгосрочным прогнозам, август будет разноплановым: периоды жары будут сменяться периодами похолодания. При этом периоды потепления, как ожидается, будут более выраженными.

Вильфанд отметил, что погодные перепады являются наиболее комфортными для людей, тогда как длительная жара угрожает здоровью и жизни человека.

«Очень жаркая погода совершенно негативно влияет на состояние людей, особенно пожилого возраста, поэтому вот такие вот перепады - это замечательное свойство атмосферы», - заявил представитель Гидрометцентра.

По словам Вильфанда, стационирования атмосферы, которое в июле привело к изнуряющему зною, в августе не ожидается.