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Правительство России объявило о субсидировании авиаперелетов с детьми

Алиса Селезнёва
1 час назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования «семейных поездок». Семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по специальным тарифам, говорится на сайте правительства.
Правительство России объявило о субсидировании авиаперелетов с детьми
Фото: ТАССТАСС
В пресс-службе кабмина отметили, что субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам, в том числе в Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль и Петрозаводск.
«Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тысяч рублей в зависимости от направления. Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает», - говорится в сообщении.
Власти ожидают, что скидка на перелет будет способствовать развитию внутреннего туризма и ею смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров. На программу субсидирования выделено 1,35 млрд рублей.
«Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах», - заявил Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
Он также поручил Минтрансу максимально оперативно провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы открыть продажи билетов по специальному тарифу уже в августе.
Ранее в России заработала программа возврата части денежных средств за поездки по стране. Для получения 20% от стоимости тура необходимо оплатить его картой «Мир». На официальном сайте Государственной программы туристического кешбэка отмечается, что субсидия будет начислена за туристические услуги, оплаченные в период с 16 июня 2021 по 31 июля 2021. Также кэшбек можно вернуть и за детский отдых в лагере.
Общество,Михаил Мишустин,Минтранс РФ,Правительство РФ,Россия,Петрозаводск,Казань,Владивосток,Ярославль,Калининград,
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