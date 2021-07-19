Правительство России объявило о субсидировании авиаперелетов с детьми

«Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тысяч рублей в зависимости от направления. Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает», - говорится в сообщении.
«Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах», - заявил Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.