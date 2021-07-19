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Подземную тюрьму обнаружили под Петербургом

Анна Безрукова
31 минуту назад
На территории Ленинградской области нашли подземный бетонный бункер. Предположительно, он мог служить частной тюрьмой. Его камеры закрывались на замки, которые используются в СИЗО «Кресты», сообщает сайт 47news.ru.
Подземную тюрьму с крематорием обнаружили под Петербургом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Находка располагается во Всеволожском районе в заброшенном коттеджном поселке. Тюрьма находится под одним из домов, который огорожен высоким забором.
Вход в бункер закрывался бетонной плитой, которая, по всей видимости, поднималась и опускалась при помощи гидравлики. Внутри находилось несколько камер с двухэтажными кроватями. Также там присутствовали умывальники и унитазы, помещение для охраны. Сейчас помещения оказались заброшенными и залитыми водой.
Помимо этого, на участке находится баня. В ней журналисты нашли бетонный колодец, который вел к печи – по габаритам она подходит под человеческое тело. По ряду данных, силовики нашли в ней биологические останки, но точного подтверждения этим данным пока нет.
Сотрудники СКР изучали этот объект год назад, но об итогах их работы пока не сообщается.
По сведениям СМИ, владельцем дома с подземной тюрьмой был экс-сотрудник ФСИН и еще одно частное лицо.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что у президента Владимира Путина есть особый бункер для работы и дубликаты кабинетов. Такого рода сообщения он назвал «абсолютной ерундой» и посчитал их теориями заговора.
Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ФСИН,СКР,47news.ru,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,
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