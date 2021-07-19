Подземную тюрьму с крематорием обнаружили под Петербургом

На территории Ленинградской области нашли подземный бетонный бункер. Предположительно, он мог служить частной тюрьмой. Его камеры закрывались на замки, которые используются в СИЗО «Кресты», сообщает сайт 47news.ru

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Находка располагается во Всеволожском районе в заброшенном коттеджном поселке. Тюрьма находится под одним из домов, который огорожен высоким забором.

Вход в бункер закрывался бетонной плитой, которая, по всей видимости, поднималась и опускалась при помощи гидравлики. Внутри находилось несколько камер с двухэтажными кроватями. Также там присутствовали умывальники и унитазы, помещение для охраны. Сейчас помещения оказались заброшенными и залитыми водой.

Помимо этого, на участке находится баня. В ней журналисты нашли бетонный колодец, который вел к печи – по габаритам она подходит под человеческое тело. По ряду данных, силовики нашли в ней биологические останки, но точного подтверждения этим данным пока нет.

Сотрудники СКР изучали этот объект год назад, но об итогах их работы пока не сообщается.

По сведениям СМИ, владельцем дома с подземной тюрьмой был экс-сотрудник ФСИН и еще одно частное лицо.