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Интернет-пользователи сравнили Роскосмос с российским футболом

Алиса Селезнёва
1 час назад
Генеральный директор, главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков предупредил, что космонавты не смогут выходить в открытый космос, если вовремя не получат новую партию скафандров. Пользователи «Рамблера» пошутили, что Роскосмос стал похож на российский футбол.
Интернет-пользователи сравнили Роскосмос с российским футболом
Фото: ТАССТАСС
Поздняков отметил, что с изготовлением скафандров могут возникнуть сложности из-за долгих согласований и бюрократии.
«Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами», — заявил конструктор.
Читатели «Рамблера» согласились с тем, бюрократия в России оказывает влияние на все сферы жизни, в том числе и на космическую отрасль.
«У нас сейчас во всех сферах согласование на согласовании. Никому из-за этого производства начинать не хочется. Бюрократия сумасшедшая. Тут газ в дом провести, элементарно, да и любое другое », - заявил Валера Оленов.
«С такими реформами наши космонавты будут летать только в «Магнит» или в «Пятерочку»», - сыронизировал Владимир Иванов.
«Роскосмос все больше напоминает российский футбол» - считает ere tik.
Однако, по мнению пользователя с ником a L, слова Позднякова – «какая - то нелепая заказуха» и «наезды на Роскосмос».
Ранее сборная России вылетела с чемпионата Европы, проиграв 21 июня со счетом 4:1 проиграла сборной Дании в третьем матче группового этапа. После игры российские футболисты извинились перед болельщиками. Капитан сборной Артем Дзюба разрешил «материть и костерить» команду, так как спортсмены действительно виноваты.
Общество,Илон Маск,Артем Дзюба,Сергей Поздняков,Владимир Иванов,СБОРНАЯ РОССИИ,"Магнит",Роскосмос,
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