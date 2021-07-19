Интернет-пользователи сравнили Роскосмос с российским футболом

«Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами», — заявил конструктор.
«У нас сейчас во всех сферах согласование на согласовании. Никому из-за этого производства начинать не хочется. Бюрократия сумасшедшая. Тут газ в дом провести, элементарно, да и любое другое », - заявил Валера Оленов.
«С такими реформами наши космонавты будут летать только в «Магнит» или в «Пятерочку»», - сыронизировал Владимир Иванов.
«Роскосмос все больше напоминает российский футбол» - считает ere tik.
Однако, по мнению пользователя с ником a L, слова Позднякова – «какая - то нелепая заказуха» и «наезды на Роскосмос».