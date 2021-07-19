Интернет-пользователи сравнили Роскосмос с российским футболом

Поздняков отметил, что с изготовлением скафандров могут возникнуть сложности из-за долгих согласований и бюрократии.

Читатели «Рамблера» согласились с тем, бюрократия в России оказывает влияние на все сферы жизни, в том числе и на космическую отрасль.