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«Уже настала»: в сети поддержали слова депутата Рады об «эпохе нищеты»

Анна Безрукова
1 час назад
Депутат Верховной рады Илья Кива сделал заявление, что население Украины нищает стремительными темпами и уже близко к голоду. При этом многие интернет-пользователи согласились с его мнением. Так, читатели «Рамблера» отметили, что «эпоха нищеты» уже пришла.
«Уже настала»: в сети поддержали слова депутата Рады об «эпохе нищеты»
Фото: ReutersReuters
«Эпоха нищеты и здорового питания уже настала! Я живу в Киеве и у нас подсолнечное масло стоит 3 доллара! Я перестал жарить картошку и перешел на отварную, для экономии масла. Я слышал отварное полезнее чем жаренного, спасибо Зеленскому за здоровое питание!» - написал пользователь с ником Садитесь ЖратьTV.
«Статистика утверждает, что до 50% семей денег хватает только на пропитание. На фоне резкого скачка цен почти все украинцы вынуждены серьезно «затягивать пояса». По мнению координатора гуманитарных программ ООН Н. Уокера, Украина – самая бедная страна в Европе», - отметил читатель, назвавшийся «либералом».
При этом часть пользователей считает, что в будущем ситуация только ухудшится.
«Самое интересное начнется осенью. Когда не будет бензина. Голодать будут не только бедные, но и богатые, так как подвоза продуктов в города не будет », - написала Шуша Погремушкина.
Ранее Кива уже предупреждал население Украины о проблемах с продовольствием. Он заявлял, что команда главы государства Владимира Зеленского проиграла борьбу с коронавирусом и кампанию по вакцинации. Как он считает, следствием этого выступит новый карантин и ограничения, которые «окончательно уничтожат средний и малый бизнес».
Общество,Илья Кива,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Украина,
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