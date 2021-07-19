«Уже настала»: в сети поддержали слова депутата Рады об «эпохе нищеты»

«Эпоха нищеты и здорового питания уже настала! Я живу в Киеве и у нас подсолнечное масло стоит 3 доллара! Я перестал жарить картошку и перешел на отварную, для экономии масла. Я слышал отварное полезнее чем жаренного, спасибо Зеленскому за здоровое питание!» - написал пользователь с ником Садитесь ЖратьTV.
«Статистика утверждает, что до 50% семей денег хватает только на пропитание. На фоне резкого скачка цен почти все украинцы вынуждены серьезно «затягивать пояса». По мнению координатора гуманитарных программ ООН Н. Уокера, Украина – самая бедная страна в Европе», - отметил читатель, назвавшийся «либералом».
«Самое интересное начнется осенью. Когда не будет бензина. Голодать будут не только бедные, но и богатые, так как подвоза продуктов в города не будет », - написала Шуша Погремушкина.