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В кинотеатрах могут запретить электронные сигареты и грязную одежду

Анна Безрукова
8 минут назад
Российское правительство планирует утвердить правила предоставления услуг по показу фильмов в кинозалах. Кинотеатры могут наделить правом не пускать зрителей в грязной одежде и просить уйти тех, кто курит в зале электронные сигареты. Обычное курение тоже будет под запретом. Проект постановления был рассмотрен подкомиссией по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы, сообщает «Российская газета».
В кинотеатрах могут запретить электронные сигареты и грязную одежду
Фото: ТАССТАСС
Как отметил глава Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, проект правительственного постановления вводит базовые рамки. На их основе каждой компанией будут утверждаться собственные правила посещения кинозала.
Но такого рода локальные акты не могут выходить за обозначенные пределы, вводить дополнительные ограничения для зрителей и тому подобное.
"В том числе, кинотеатры могут вводить запрет на внесение в кинозал лазерных указок. Также правилами предусматривается возможность введения запрета на курение в кинозалах, в частности и на электронные сигареты. Кроме этого, кинотеатры будут вправе не допускать в зал посетителей в грязной одежде, которая может испачкать вещи других посетителей или кресла в кинозале. По всей видимости, тут дело касается крайних случаев, когда человек выступает источником антисанитарии", - пояснил Владимир Груздев.
Эксперт также подчеркнул, что при возникновении претензий к кинотеатрам, посетители смогут направлять жалобы по электронной почте.
"Адреса электронной почты, а также порядок, по которому будут рассматриваться претензии, должны быть приведены как на портале компании, так и в кассовых зонах кинотеатра", - уточнил глава Правления АЮР.
Общество,Владимир Груздев,Правительство РФ,"Российская газета",
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