В кинотеатрах могут запретить электронные сигареты и грязную одежду

"В том числе, кинотеатры могут вводить запрет на внесение в кинозал лазерных указок. Также правилами предусматривается возможность введения запрета на курение в кинозалах, в частности и на электронные сигареты. Кроме этого, кинотеатры будут вправе не допускать в зал посетителей в грязной одежде, которая может испачкать вещи других посетителей или кресла в кинозале. По всей видимости, тут дело касается крайних случаев, когда человек выступает источником антисанитарии", - пояснил Владимир Груздев.
"Адреса электронной почты, а также порядок, по которому будут рассматриваться претензии, должны быть приведены как на портале компании, так и в кассовых зонах кинотеатра", - уточнил глава Правления АЮР.