Мясников рассказал о «пуленепробиваемой» группе привившихся

Это касается тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, а после еще и привился. Как полагает врач, иммунитет данной категории людей "превышает иммунитет что перенесших COVID-19, но не вакцинированных, что просто вакцинированных". При этом он надежно защищает от всех существующих на сегодня штаммов, в том числе "дельта".