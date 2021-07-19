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Мясников рассказал о «пуленепробиваемой» группе привившихся

Анна Безрукова
25 минут назад
Известный врач и телеведущий Александр Мясников, цитируя одного из своих коллег, обозначил "пуленепробиваемую" группу вакцинированных. Он отметил, что эта часть людей будет особенно надежно защищена.
Мясников рассказал о «пуленепробиваемой» группе привившихся
Фото: ТАССТАСС
Это касается тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, а после еще и привился. Как полагает врач, иммунитет данной категории людей "превышает иммунитет что перенесших COVID-19, но не вакцинированных, что просто вакцинированных". При этом он надежно защищает от всех существующих на сегодня штаммов, в том числе "дельта".
В своем Telegram-канале Мясников также написал, что те, кто перенес коронавирусную инфекцию, при повторном заражении обладают невысокими рисками тяжело заболеть одним из новых вариантов вируса. А вот если они еще и привьются, то превратятся в "пуленепробиваемых".
Ранее сообщалось, что на избирательных участках России следует привить всех людей, поскольку никому не известно, что будет с распространением коронавируса осенью. Такое мнение РИА ФАН озвучил президент Евразийского института исследований и поддержки молодёжных инициатив Юрий Самонкин.
По словам эксперта, перед осенними выборами в стране необходимо вакцинировать не только представителей избирательных комиссий и волонтеров, но также и простых граждан.
Ранее также появилась информация, что парламентские выборы в РФ продлятся в течение трех дней. У 74% членов аппарата ЦИК имеются антитела, но, несмотря на это, в Роспотребнадзоре рекомендовали вакцинировать абсолютно всех членов избирательных комиссий и наблюдателей.
Общество,Александр Мясников,Роспотребнадзор,Центризбирком России,РИА ФАН,
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