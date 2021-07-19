Пока вы спали: Россия готовится к прорыву талибов

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Фото: Рамблер Рамблер

Россия готовится к прорыву талибов

Видео дня

В ходе своего визита в Москву представители запрещенной в России террористической организации «Талибан» , постепенно захватывающей власть в Афганистане , заверили, что территория страны «никогда не будет использоваться против стран-соседей». Однако, судя по готовящимся в Средней Азии учениям, талибам не поверили, отмечает «Свободная пресса».

Так, в Таджикистане на самой границе с Афганистаном прошел военный парад, ранее никем не анонсированный. А Минобороны России утвердило задачи серии учений в среднеазиатском регионе. В маневрах на юге Узбекистана, на границе с афганской провинцией Балх, примут участие российская мотострелковая миротворческая бригада и разведывательные группы 24-й отдельной бригады специального назначения. В сентябре в Киргизию в рамках специальных учений «Рубеж-2021» будет направлена другая российская группировка в составе отдельной мотострелковой горной бригады и разведывательных групп бригады спецназначения. Также под Оренбургом запланированы антитеррористические маневры войск России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Баку и Ереван обменялись обвинениями

Так, и. о. премьера-министра Армении Никол Пашинян на пресс-конференции после встречи с Шарлем Мишелем заявил о готовности Баку спровоцировать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. В свою очередь в Азербайджане отметили, что Армения «выступает с позиции эскалации напряженности, реваншизма и выдвигает условия для мира».

СМИ узнали о слежке за журналистами по всему миру

Власти ряда стран при помощи программы Pegasus израильской компании NSO Group, которая направлена на борьбу с преступностью, взламывали телефоны журналистов и активистов по всему миру. Об этом со ссылкой на расследование некоммерческой журналистской организации Forbidden Stories и ряда СМИ, в том числе The Washington Post, The Guardian, Haaretz и Les Echos, пишет РБК.

Forbidden Stories получила доступ к списку из 50 тыс. номеров, внесенных в систему Pegasus, и смогла идентифицировать владельцев около тысячи из них. Выяснилось, что прослушивание номеров журналистов было организовано властями Венгрии, Азербайджана, Казахстана, Индии, Израиля, Бахрейна, Мексики, Марокко, Руанды, Саудовской Аравии и ОАЭ. В свою очередь в NSO Group подчеркнули, что работают с соблюдением этических норм, и назвали расследование безосновательным.

Россию захлестнула волна наркотиков

В России все большее распространение получает один из самым опасных видов наркотиков – синтетический мефедрон. В Москве его фасовкой и сбытом занимаются этнические группировки, пишут «Известия».

Согласно докладу о наркоситуации в России, из 30 т наркотиков, изъятых в 2020 году, почти девять — «синтетика». При этом наркодилеры сегодня используют современные средства коммуникации при реализации товара. А благодаря тому, что этнические группировки вовлекают в наркобизнес все большее количество родственников и земляков, масштабы сбыта растут.

Страховщики ждут роста стоимости ОСАГО

Страховые компании ожидают роста цены на ОСАГО в 2021 году примерно на 5-10% из-за увеличения среднего размера убытка и числа обращений по поводу аварий. Об этом сообщают «Известия».