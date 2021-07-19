Вирусолог описал новые симптомы COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН
, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов
назвал новые симптомы у болеющих коронавирусом. Об этом он рассказал «Известиям
».
На прошлой неделе Россия
оказалась на четвертом месте в мире по числу зараженных с начала пандемии коронавируса. При этом самая серьезная ситуация отмечалась в Ханты-Мансийском автономном округе, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области. 14 июня было зафиксировано 786 смертей пациентов с коронавирусом - новый максимум в России с начала пандемии.
По словам Нетесова, рост смертности может быть связан как с ситуацией в больницах и жарой, так и с тем, что в России распространяется более патогенный вариант коронавируса – «дельта».
«В организме инфицированного человека образуется гораздо большее число вирусных частиц, по некоторым оценкам, в 20–100 раз, чем при уханьском варианте. Соответственно, растет и инфицирующая доза, которой этот человек заражает других людей. И из-за такого более мощного размножения вирусы варианта «Дельта» поражают больше клеток, организму труднее с ним бороться», - пояснил эксперт.
Вирусолог также отметил, что при распространении индийского штамма стали реже отмечаться потеря обоняния и вкуса, и куда чаще желудочно-кишечные симптомы.
«У вируса немного изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует. Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике», - заметил он.
Основным оружием для борьбы с распространением коронавируса ученый назвал вакцинацию, отметив, что для ускорения кампании стоит ввести массовое тестирование на антитела и запретить непривитым выезд за границу.