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В Подмосковье смягчили коронавирусные ограничения

ТК «Звезда»
17 минут назад
С 19 июля в Московской области смягчают некоторые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев.
В Подмосковье смягчили коронавирусные ограничения
Фото: Екатерина Чеснокова РИА НовостиЕкатерина Чеснокова РИА Новости
По словам главы области, такое решение связано с хорошими темпами вакцинации и достаточным соблюдением санитарных мер. Все это позволило стабилизировать ситуацию с COVID-19 и отменить запреты, действовавшие раньше.
С 24 июня в Подмосковье действовали новые ограничения. Было запрещено посещать рестораны и кафе без QR-кода о вакцинации, не работали аттракционы, зоопарки и игровые комнаты. Также действовали ограничения на количество участников массовых мероприятий в организациях культуры и образования. С сегодняшнего дня они отменены.
Московские кафе и рестораны снова также откроют свои двери для посетителей без подтверждения вакцинации или наличия отрицательного ПЦР-теста начиная с понедельника, 19 июля. Систему QR-кодов владельцы заведений теперь смогут использовать по собственному желанию.
Общество,Политика,Андрей Воробьев,Московская Область,
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