Поставки «Спутник Лайт» начнутся на неделе

Поставки однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в российские регионы должны стартовать на этой неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.Он отметил, что вакцина показала свою эффективность как для ревакцинации, так и для вакцинации переболевших.По его словам, «Спутник Лайт» будет поставляться в регионы для повторной вакцинации.Ранее федеральная антимонопольная служба зарегистрировала цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» 50 доз и «Спутник V» 100 доз.