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Поставки «Спутник Лайт» в регионы России должна начаться на неделе

RT на русском
16 минут назад
Поставки однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в российские регионы должны стартовать на этой неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Поставки «Спутник Лайт» начнутся на неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что вакцина показала свою эффективность как для ревакцинации, так и для вакцинации переболевших.
По его словам, «Спутник Лайт» будет поставляться в регионы для повторной вакцинации.
Ранее федеральная антимонопольная служба зарегистрировала цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» 50 доз и «Спутник V» 100 доз.
Общество,Михаил Мурашко,ФАС,РИА Новости,Россия,
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