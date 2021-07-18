Вильфанд предупредил о заморозках на востоке России

В Магаданской области в ближайшие дни придут ночные заморозки до -3 °C. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.«Впервые с начала лета на севере Магаданской области прогнозируются заморозки в ближайшие два дня. Заморозки будут -3 °C», — приводит ТАСС его слова.Синоптик уточнил, что дневная температура будет в пределах +15 °C.Аномальную жару сменят дожди и грозыРанее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что на следующей неделе в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидаются похолодание, ливни и грозы, однако такая погода продержится недолго.