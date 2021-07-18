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Вильфанд предупредил о заморозках в Магаданской области

RT на русскомиещё 1
29 минут назад
В Магаданской области в ближайшие дни придут ночные заморозки до -3 °C. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд предупредил о заморозках на востоке России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Впервые с начала лета на севере Магаданской области прогнозируются заморозки в ближайшие два дня. Заморозки будут -3 °C», — приводит ТАСС его слова.
Синоптик уточнил, что дневная температура будет в пределах +15 °C.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что на следующей неделе в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидаются похолодание, ливни и грозы, однако такая погода продержится недолго.
Общество,Юрий Варакин,Роман Вильфанд,Росгидромет,ИТАР-ТАСС,Магаданская Область,Россия,
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