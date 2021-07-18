СМИ: Родственники сбившей троих детей автоледи связаны с ФСБ

Родственники студентки Валерии Башкировой , сбившей троих детей в Москве , связаны с ФСБ и высокопоставленными чиновниками, пишет «Московский комсомолец». По данным издания, мать и тётя девушки долгое время служили в строительном управлении ФСБ.

Фото: Пресс-служба Никулинского районного суда/ТАСС Пресс-служба Никулинского районного суда/ТАСС

Затем мать перешла в управу одного из районов Москвы. Отец – личный водитель высокопоставленного чиновника.

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Известно, что Валерия – единственный ребенок в семье. Проблем с нею никогда не было. В школе она занималась музыкой и рисованием. В этом году закончила первый курс факультета журналистики РАНХИГС

В минувшую пятницу 18-летней Башкирова поехала купаться. На «Мазде» она выехала из дома в Лесном городке и приехала в Солнцево, чтоб забрать на пляж подругу.

Родные говорят, что иномарка была записана на тетю. Она не возражала, чтобы племянница, недавно получившая права, практиковалась на её автомобиле. Ранее СМИ сообщали, что машину девушке подарили за хорошую учебу.

По официальной версии, студентка не увидела знаки, разметку и попутный автомобиль, остановившийся перед «зеброй», потому что «сидела в телефоне».

Девушка утверждает, что в момент аварии телефон находился на специальной подставке. Но отвлек её не гаджет, а солнце. Оно якобы ослепило ее в момент совершения обгона.

После аварии с Башкировой случилась истерика. Она вызвала маму и тетю. Те дали свои телефоны родным пострадавших детей и пообещали оказать посильную помощь.

«Сейчас Валерия почти не ест. Ее постоянно мучают кошмары», – говорит один из близких к семье.

ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло в минувшую пятницу. Башкирова за рулем «Мазды» въехала в группу взрослых и детей на пешеходном переходе. Тяжелые травмы получили два мальчика (5 лет и 4 года) и девятимесячная девочка, находившаяся в коляске. Сопровождавшие их взрослые не пострадали. Детей госпитализировали, оба мальчика умерли в больнице.