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Юрист: Сбившая насмерть детей студентка может избежать тюрьмы

Елена Прошина
50 минут назад
Если девушка, устроившая смертельное ДТП на пешеходном переходе в Москве, забеременеет, суд может отложить наказание на время воспитания ее ребенка. Такое мнение высказал "КП" адвокат Александр Карабанов.
Юрист: Сбившая насмерть детей студентка может избежать тюрьмы
Фото: Госавтоинспекция МосквыГосавтоинспекция Москвы
«Беременность действительно может отодвинуть меру наказания до момента окончания воспитания детей», - считает Кабанов.
18-летняя студентка Валерия Башкирова, насмерть сбившая двоих детей на пешеходном переходе в Москве, отправлена под домашний арест Никулинским судом столицы. Она обвиняется по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Поскольку погибших детей двое, ей грозит до семи лет лишения свободы.
ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. Mazda под управлением Башкировой сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, пересекавших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному в сопровождении взрослых. Два старших ребенка погибли.
Получившее резонанс происшествие обсуждается в соцсетях. Многие пользователи высказывают предположение, что под домашним арестом обвиняемая может забеременеть и получить таким образом отсрочку в исполнении наказания. А затем и вовсе избежать наказания благодаря очередной амнистии.
Согласно статье 82 УК, отбывание тюремного заключения женщины с детьми может быть отложено до момента взросления ребенка.
Общество,Валерия Башкирова,Александр Карабанов,Москва,
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