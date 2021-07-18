Юрист: Сбившая насмерть детей студентка может избежать тюрьмы

18-летняя студентка Валерия Башкирова, насмерть сбившая двоих детей на пешеходном переходе в Москве, отправлена под домашний арест Никулинским судом столицы. Она обвиняется по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Поскольку погибших детей двое, ей грозит до семи лет лишения свободы.
Получившее резонанс происшествие обсуждается в соцсетях. Многие пользователи высказывают предположение, что под домашним арестом обвиняемая может забеременеть и получить таким образом отсрочку в исполнении наказания. А затем и вовсе избежать наказания благодаря очередной амнистии.