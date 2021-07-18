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МЧС предложило ослабить ограничения для российских дачников

Майк Габриелян
51 минуту назад
МЧС предложило разрешить дачникам сжигать сухую траву на расстоянии 15 метров от строений. Это следует из проекта постановления правительства, передаёт РИА "Новости".
МЧС предложило ослабить ограничения для дачников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы< >, место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий», — сказано в документе.
Если траву сжигают в бочках или других емкостях, минимальное расстояние от построек предлагается сократить до 10 метров.
Нынешние правила запрещают дачникам разводить огонь ближе 50 метров до любых капитальных строений.
Сейчас на значительной части территории России стоит сухая жаркая погода. Многие регионы ввели особый противопожарный режим.
Общество,МЧС,РИА Новости,
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